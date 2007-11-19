Нужна программа для переноса тем с форума на форум

Есть сайт, построенный на cms Xoops 2.0. Я его переношу на DLE 6.3 + DLE Forum 2.0 Поэтому нужно перенести всеx пользователей со всеми настройками из базы Xoops в базу DLE. Так же нужно перенести все топики, сообщения ...