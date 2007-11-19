Нужна программа для переноса тем с форума на форум

$35
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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указывать шаблоны будет наверное пользователь а программа будет с чужих форумов переносить темы на мои форумы

нужен рабочий вариант

ориентировочная оплата 35 вмз

аська 319 408 371

16 лет назад
iam123
М 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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