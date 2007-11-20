Добрый день. Компании "Видео Интернет Технологии" требуется программист для разработки фронт-энда. Обязательные требования: - Java-script - AJAX - DOM браузеры - (d)html - CSS. Так же большим плюсом будет являться знание php и СУБД. Что мы предлагаем: - интересные проекты - стабильную оплату - дружный ...
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Нужна система контекстной рекламы
для Чехии ,аналоги www.adbrite.com ,www.link.ru
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