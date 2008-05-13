Нужна верстка и панель управления сайтом

Дизайн готовый, требуется заверстать 30 страниц + сделать если не ошибаюсь панельуправления сайтом т.е. что бы редактировался прйс лист, был поиск по прайсу, если будет прайс обнавлятся и кол-во страниц прайса увеличелся то ваш движок должен генерировать страницы

кто за какую стоимость возвется и сроки?

заранее спасибо