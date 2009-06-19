Нужно оперативно поправить систему управления сайтом. 1. Сломалась загрузка фотографий 2. Не работают формы редактирования объектов 3. Убрать несколько полей в этих формах
Нужная хитрая капча на DLE
Все стандартные капчи на DLE (DataLife Engine), выложенные в паблике не спасают от спама.
Вот что нужно:
Кнопочка, без клика по которой не доступен ввод текста с капчи в поле для ввода текста.
Пример:
Пользовател смотрет новость, видит стандартные поля для постинга комментариев, заполняет их. Далее видит надпись: "Вы человек?" и рядом кнопочку "Да" - после нажатия которой становится доступной капча и текстовое поле для её ввода.
Как это может выглядеть: пока кнопка "Да" (красный цвет, допустим) не нажата - картинка капчи не видна (либо чёрного цвета) а текстовое поле для ввода капчи либо не видно, либо просто не доступно для ввода текста.
После нажатия кнопки "Да" - цвет кнопки менятеся, капча и поле для ввобда текста становятся доступными - при этом страница НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ.
Т.е. возможно придётся использовать Ajax
Выбранный исполнитель
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