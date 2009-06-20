Нужны консультации со специалистом по sitemap.

Нужно пообщаться с опытным человеком в области настройки доступов и разделов со сложными многступенчатыми ссылками... Их индексация гуглем и яшей.. Ошибки показываемые и как их ликвидировать. Сайтмепы создаются на сервере - могут быть ошибки в пхп проги. По результатам возможно потребуется оказать помощь в настройке на некоторых сайтах... Возможно дальнешеесотрудничество..

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