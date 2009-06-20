Нужны консультации со специалистом по sitemap.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки193 просмотра

Нужно пообщаться с опытным человеком в области настройки доступов и разделов со сложными многступенчатыми ссылками... Их индексация гуглем и яшей.. Ошибки показываемые и как их ликвидировать. Сайтмепы создаются на сервере - могут быть ошибки в пхп проги. По результатам возможно потребуется оказать помощь в настройке на некоторых сайтах... Возможно дальнешеесотрудничество..

Консультировать и общаться по скайпу...

PHP
16 лет назад
lolik80
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EgorovAlexey
Алексей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

EgorovAlexey
Алексей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад