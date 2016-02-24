Нужны разобраться с 2 ошибками с сайтом на кодигнайтере

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Нужны разобраться с 2 ошибками с сайтом на кодигнайтере. 

1. При редактировании юзера добавили поле для смены ид, но теперь все сбивается при вводе этого номера, короче он в бд не все поля где нужно менять ид меняет

2. при парсинге с xml не выводит кусок, стоит в коде где то отфильтровывать, а не поймем где. 

По файлам все покажу, где ищется, где редактируется, нужно только найти ошибку

9 лет назад
Pinguin-Studio
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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