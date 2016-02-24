Нужны разобраться с 2 ошибками с сайтом на кодигнайтере.

1. При редактировании юзера добавили поле для смены ид, но теперь все сбивается при вводе этого номера, короче он в бд не все поля где нужно менять ид меняет

2. при парсинге с xml не выводит кусок, стоит в коде где то отфильтровывать, а не поймем где.

По файлам все покажу, где ищется, где редактируется, нужно только найти ошибку