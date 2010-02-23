Нужны скрипты калькуляторов ОСАГО и КАСКО

Написать пару скриптов, предпочтительно на php, ну или на Java Script. Скрипты калькулятора для расчета ОСАГО и КАСКО. Формулы для расчета я дам. Дизайн обговаривается. Подобные калькуляторы можно посмотреть на сайте любого страхового агентства. Установить калькуляторы на сайт. Сайт на html. Так же, нужна шапка для сайта. Анимированная. Текст для шапки имеется, графики нет. Размер 900х170.

Предложения можно в личку. Ответить смогу не раньше 26.02

Способы оплаты обговариваются.