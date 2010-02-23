Нужны скрипты калькуляторов ОСАГО и КАСКО

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок320 просмотров

Написать пару скриптов, предпочтительно на php, ну или на Java Script. Скрипты калькулятора для расчета ОСАГО и КАСКО. Формулы для расчета я дам. Дизайн обговаривается. Подобные калькуляторы можно посмотреть на сайте любого страхового агентства. Установить калькуляторы на сайт. Сайт на html. Так же, нужна шапка для сайта. Анимированная. Текст для шапки имеется, графики нет. Размер 900х170.

Предложения можно в личку. Ответить смогу не раньше 26.02

Способы оплаты обговариваются.

HTMLJavaPHP
15 лет назад
piter-pen
Максим 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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