Нужны специалисты LiveStreet

ЗАРПЛАТА 150 000 после каждого проекта .+ Премии.Желательно иметь микрофон. Образец заявки : 1.Ваше фио 2.Ваш возраст 3.Опыт работы * 4.Портфолио. Заявки отсылать в skype dan-a001aa. Желательно уметь рисовать для Flash игр графику. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Реквизиты фирмы : Общество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы специалисты этого движка для срочной доработки горящего проекта.
Умение писать модули с нуля и дописывать уже написанные.
Все задачи и ТЗ будут обговариваться с заинтересовавшими кандидатами лично.
От вас желательны примеры работ на этом движке и их стоимость.
Также контакты.
Приоритет - Беларусам
В личку не писать - не отвечу. С заинтересовавшими свяжусь сам.
Заявки скрыты. Просьба не стесняться в ваших текстах.
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