Нужны специалисты LiveStreet

Необходимы специалисты этого движка для срочной доработки горящего проекта.

Умение писать модули с нуля и дописывать уже написанные.

Все задачи и ТЗ будут обговариваться с заинтересовавшими кандидатами лично.

От вас желательны примеры работ на этом движке и их стоимость.

Также контакты.

Приоритет - Беларусам

В личку не писать - не отвечу. С заинтересовавшими свяжусь сам.

Заявки скрыты. Просьба не стесняться в ваших текстах.