Нужно через WebRTC и RTMP соединить Tavus, Daily, Telegram

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Закрыт3 заявки218 просмотров

Нужно через WebRTC и RTMP соединить видео/аудио стриминговый поток от Tavus через Daily в Telegram

5 месяцев назад
pavelivanov85
Павел 
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Андрей
 
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Веб-программирование
Дмитрий
 
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