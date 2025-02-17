Необходимо реализовать парсинг цен на лекарства, БАДы и медтовары из аптек Eapteka, Apteka ru и Ozon. Требуется собрать 1000 наименований с ежедневным обновлением, включающим название, цену, аптеку, ссылку, бренд, упаковку и город. Данные должны быть представлены в формате CSV и отсортированы по цене. Ожидается опыт работы с маркетплейсами и примеры парсинга.