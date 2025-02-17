Разработка скрипта для автоматического управления прямыми трансляциями на YouTube, который будет отслеживать активность и длительность трансляций. Скрипт должен завершать текущие трансляции и начинать новые по заданным параметрам. Возможность управления до 16 трансляциями на одном канале и добавления неограниченного количества каналов.
Нужно добавить функционал в готовом бот
Нужно добавить функционал в готовом бот.
Бот создан на Python и представляет собой сервис по выдаче впн ключей в ТГ.
Сейчас требуется его переделать, добавить функционал.
Заявки фрилансеров
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