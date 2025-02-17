Нужно добавить функционал в готовом бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок174 просмотра

Нужно добавить функционал в готовом бот.
Бот создан на Python и представляет собой сервис по выдаче впн ключей в ТГ.
Сейчас требуется его переделать, добавить функционал.

PythonСоздание ботов
3 месяца назад
QWWWT
34 года
3 месяца в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Саидмурод
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Олександр
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
31 отзыв
3 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
7 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
107 отзывов
3 месяца назад