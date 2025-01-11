Нужно добавить кнопку-меню

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок80 просмотров

Нужно создать кнопку-меню На сайт

Вот образец

https://www.sunbeamcoaches.co.uk

4 месяца назад
guest_1735424552851
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$30
1 день
Escrow
Быстро и качественно
Отличная постановка задачи! Хорошая коммуникация! Мгновенная оплата! Однозначно рекомендую!

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