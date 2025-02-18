Требуется разработка советника для платформы МТ4, использующего индикатор корреляции. Робот должен автоматически открывать и закрывать позиции в зависимости от корреляции между валютными парами, с возможностью настройки лотов и ограничений по количеству ордеров. Реализуйте два режима для управления убытками и прибылью.
Нужно доделать бота для проекта на Amazing RP
Нужно доделать бота для проекта на Amazing RP.
Все подробности в личных сообщениях.
Язык программирования: Lua.
Разработка для Rак Лайт.
Дополнительно:
Требуется оптимизация кода.
Необходимо добавить новые функции.
Исправление текущих ошибок.
Улучшение логики работы бота.
Оптимизация работы с базой данных.
Тестирование перед запуском.
Настройка производительности.
Финальная отладка и исправление багов.
--Бот должен заходить на сервер и добывать дерево. Это самое главное.--
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