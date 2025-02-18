Нужно доделать бота для проекта на Amazing RP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок181 просмотр

Нужно доделать бота для проекта на Amazing RP.
Все подробности в личных сообщениях.
Язык программирования: Lua.
Разработка для Rак Лайт.

Дополнительно:

  1. Требуется оптимизация кода.

  2. Необходимо добавить новые функции.

  3. Исправление текущих ошибок.

  4. Улучшение логики работы бота.

  5. Оптимизация работы с базой данных.

  6. Тестирование перед запуском.

  7. Настройка производительности.

  8. Финальная отладка и исправление багов.
    --Бот должен заходить на сервер и добывать дерево. Это самое главное.--

Создание ботовLua
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