Нужно дописать дополнительные конфиги

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок48 просмотров

Здравствуйте нужна ваша услуга по работе php, мне нужно дописать несколько функции для своей медиатеки 

есть пару деталей которые нужно поправить все написано на php, заранее спасибо буду ждать вашего ответа !

если есть телеграм так быстрее было бы 

заранее спасибо !

PHP
3 года назад
ismail_1983
41 год
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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