Здравствуйте нужна ваша услуга по работе php, мне нужно дописать несколько функции для своей медиатеки

есть пару деталей которые нужно поправить все написано на php, заранее спасибо буду ждать вашего ответа !

если есть телеграм так быстрее было бы

заранее спасибо !