Необходимо подключить Twilio к существующему приложению на Laravel (CRM) для обработки входящих звонков. При поступлении вызова пользователи, залогиненные в систему, должны видеть окно вызова. После принятия звонка одним из пользователей окно должно исчезнуть у остальных. Укажите предлагаемый стек технологий, цену и сроки выполнения проекта.
Нужно дописать дополнительные конфиги
Здравствуйте нужна ваша услуга по работе php, мне нужно дописать несколько функции для своей медиатеки
есть пару деталей которые нужно поправить все написано на php, заранее спасибо буду ждать вашего ответа !
если есть телеграм так быстрее было бы
заранее спасибо !
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