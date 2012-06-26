Ищем разработчика для создания флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео для размещения на mail.ru (требования: http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#t2). Длительность ролика 15-20 секунд. Размер баннера 300*300 и 200*300. Вес подгружаемого видео не более 1Мб. Тема мультика: москитные ...
Нужно дописать нов. функцию в Вордпресс e-Commerc
Есть интернет магазин на Вордпрессе работает на плагине WP e-Commerce.
Нужно в админку дописать функцию:
чтобы можно было назначать на товар Ярлык Топ продаж и Акция,
Ярлык должен высвечиваться в левом углу над фото эскиз в прикрепленном файле.
Желательно чтобы этот парамерт можно было задавать в настройках товара.
Пишите ваши цены и сроки.
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