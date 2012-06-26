Нужно дописать нов. функцию в Вордпресс e-Commerc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Есть интернет магазин на Вордпрессе работает на плагине WP e-Commerce.

Нужно в админку дописать функцию:

чтобы можно было назначать на товар Ярлык Топ продаж и Акция,

Ярлык должен высвечиваться в левом углу над фото эскиз в прикрепленном файле.

Желательно чтобы этот парамерт можно было задавать в настройках товара.

Пишите ваши цены и сроки.

WordPress
13 лет назад
SEstudio
Ахмед 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

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