Нужно дописать telegram бота для продажи доступа vpn

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Закрыт7 заявок109 просмотров

есть проект с github, а также проект написаный с помощью chatgpt, нужно дописать или переписать бота добавить необходимый функционал.

PythonTelegramUbuntuНастройка VPNСоздание ботов
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