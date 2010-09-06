Нужно дополнить небольшой скрипт на Vbulletin

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки106 просмотров
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Нужно дополнить небольшой скрипт на Vbulletin.

Скрипт выводит дежурного пользователя онлайн на форуме, нужно немного расширить его функционал

13 лет назад
arbaitenen
Николай 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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