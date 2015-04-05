Нужно доработать магазин на 1С-Битрикс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка160 просмотров

Всем доброго времени суток!

Есть сайт: http://ecomart.kg/

Сайт еще не запущен.

Лицензия: Бизнес

ТЗ и необходимые правки: https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfkxsR2VCREpnTzRKRDFEb2RxVzZkSmM3ODNybUhHd2VsRUROY3VyalRnWDQ&usp=sharing

Нужно также подключить и настроить футбоя и сделать синхронизацию с 1С

Футбой: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/areal.courier/

Оплата: без предоплаты, денежным переводом: "Золотая Корона".

Ждём оценку по стоимости и срокам. Начать работу нужно уже сегодня или завтра.

10 лет назад
studio_ArtLab
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров