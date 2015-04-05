Необходимо внести ряд доработок на сайт Джумла 1.5.13, ВиртуалМарт 1.1.4 1. Изменить карточку товара в соответствии с макетом в приложении 00 - текущий вид страницы 000 - вид который должен ...
Нужно доработать магазин на 1С-Битрикс
Всем доброго времени суток!
Есть сайт: http://ecomart.kg/
Сайт еще не запущен.
Лицензия: Бизнес
ТЗ и необходимые правки: https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfkxsR2VCREpnTzRKRDFEb2RxVzZkSmM3ODNybUhHd2VsRUROY3VyalRnWDQ&usp=sharing
Нужно также подключить и настроить футбоя и сделать синхронизацию с 1С
Футбой: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/areal.courier/
Оплата: без предоплаты, денежным переводом: "Золотая Корона".
Ждём оценку по стоимости и срокам. Начать работу нужно уже сегодня или завтра.
Заявки фрилансеров
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