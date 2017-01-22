Нужно интегрировать платежку PayPal PLUS в Virtuemart.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка97 просмотров

Нужно интегрировать платежку PayPal PLUS в Virtuemart.

Желательно сделать в виде плагина.

Вот тут инструкция на английском.

8 лет назад
altersack
66 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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