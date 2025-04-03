Нужно найти callback в hCaptcha на сайте Discord

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Здравсвуйте, я сам специалист по автоматизации, но тут я что-то не могу вывезти.

Мой бот на playwright делает автоматизацию ввода формы, и плюс решение капчи, капча решена и я её вставляю в h-response... кто капчи решал поймёт. обычно раньше были callback, а сейчас я не могу найти слушатель который протолкнёт это дело дальше.

Видео приложил как это всё выглядит.

Просьба хелпануть, архив с ботом скину исполнителю

PythonАвтоматизация процессов
день назад
Александр
 
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