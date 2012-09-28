Нужно написать админку. Срочно.

Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от ...