Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT в сетях TRX и ETH. Код должен обеспечивать отображение токенов на кошельках в течение 10 дней и интеграцию с реальным TETHER. Основное внимание уделяется созданию временного механизма взаимодействия с токенами USDT.
Нужно написать бот.
Нужен бот на браузерную 2d игру. Пк Win10. В игре статичные картинки. Бот должен определять картинку и делать лкм. Бот должен добывать ресурсы. Весь процесс добычи ресурсов очень похожый друг с другом. Поэтому код будет похожий. Бот должен иметь свой простой интерфейс с кнопками. Браузер должен открывается в окне бота (для удобства использования). Бот должен обслуживать 9ть отдельных аккаунтов, 9ть отдельных окон браузера. Должен работать в сложенном режиме.
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