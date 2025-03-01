Нужен бот на браузерную 2d игру. Пк Win10. В игре статичные картинки. Бот должен определять картинку и делать лкм. Бот должен добывать ресурсы. Весь процесс добычи ресурсов очень похожый друг с другом. Поэтому код будет похожий. Бот должен иметь свой простой интерфейс с кнопками. Браузер должен открывается в окне бота (для удобства использования). Бот должен обслуживать 9ть отдельных аккаунтов, 9ть отдельных окон браузера. Должен работать в сложенном режиме.