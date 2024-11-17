Нужно написать простой смарт-контракт для блокчейна TON

$700
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  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок46 просмотров

Нужно написать простой смарт-контракт для блокчейна TON

БлокчейнРазработка смарт-контрактов
6 месяцев назад
joai
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