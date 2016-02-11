Нужно сделать так, что-бы плеер проигрывал предоставляемые нами vast теги, запускаемые через swf(не html5). Сразу скажу что доступные в паблике плагины работать с нашими тегами не могут, по каким-то причинам, поэтому надо либо доработать ...
Нужно настроить ленты для WPGrabber
Здравствуйте
Нужно настроить 5 лент WPGrabber
ожидаю исполнителей
Заявки фрилансеров
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