Нужно настроить сайт на автоматическое пополнение

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок203 просмотра

Нужно настроить сайт на автоматическое пополнение счета через веб мани.

16 лет назад
lenya-kazakov
Леонид 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад
$30
1 день
Парняга просто красава!!!!! Дистанционо такое мутит!!!! можно положиться не подведёт!!!!!
Отличный заказчик, который заплатил мне даже больше чем мы договаривались. Приятно работать с человеком, тем более как выяснилось бонусом мне упало долговременное сотрудничество, что весьма радостно. Всех благ!

Заявки фрилансеров

avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад

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