Нужно натянуть дизайн с фигма на тильду

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Закрыт5 заявок62 просмотра

Есть дизайн, нужно натянуть на Тильду, добавить изображения в блоки

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FigmaTilda
4 месяца назад
priest2017
Дмитрий 
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