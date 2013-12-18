Сайт - ipdvg.ru Переделать главную страницу, прямо под слайдером три картинки, сейчас туда рандомно выводятся три случайныx проекта, а надо: 1. отлючить вывод проектов на главную 2. сами три ...
Нужно натянуть вёрстку на OpenCart
Здравствуйте.
Требуется натянуть вёрстку на OpenCart.
И подключить платёжную систему.
Вёрстка:
http://vlmod.vmshops-studio.ru/ главная страница
http://vlmod.vmshops-studio.ru/catalog.html каталог
http://vlmod.vmshops-studio.ru/news.html новости
http://vlmod.vmshops-studio.ru/product.html продукт
http://vlmod.vmshops-studio.ru/contact.html контакты
http://vlmod.vmshops-studio.ru/about.html пример статичной страницы
Заявки фрилансеров
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