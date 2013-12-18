Нужно натянуть вёрстку на OpenCart

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Закрытнет заявок178 просмотров

Здравствуйте.

Требуется натянуть вёрстку на OpenCart.

И подключить платёжную систему.

Вёрстка:

http://vlmod.vmshops-studio.ru/ главная страница

http://vlmod.vmshops-studio.ru/catalog.html каталог

http://vlmod.vmshops-studio.ru/news.html новости

http://vlmod.vmshops-studio.ru/product.html продукт

http://vlmod.vmshops-studio.ru/contact.html контакты

http://vlmod.vmshops-studio.ru/about.html пример статичной страницы

Opencart
11 лет назад
mrmoric
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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