Нужно немного поправить игру

Мне часто бывает нужно отслеживать комплектуху на различных площадках и досках объявлений. Хотелось бы найти человека который мне с этим поможет и запрограммирует не сильно хитрую, но сильно полезную систему, которая будет делать за меня то ...
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Поменять тексты во всплывающих окнах и капельку функционала.
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