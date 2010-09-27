Нужно немного поправить игру

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Поменять тексты во всплывающих окнах и капельку функционала.

13 лет назад
freelanca
Дикой 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад