Нужно перенести сайт на php на хостинг beget и сделать рабочим

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Закрыт3 заявки13 просмотров

Есть сайт на php, нужно перенести его на хостинг beget и сделать так чтобы back работал как нужно.

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3 дня назад
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