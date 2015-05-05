Нужно подключить онлайн оплату к MotoCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Нужно подключить онлайн оплату к MotoCMS.

А именно http://www.walletone.com/ru/wallet/

10 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров