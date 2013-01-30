Нужно прикрутить блог к сайту

Есть несколько интернет магазинов на PHP - самописанные(один движок). Необходимо модернизировать код, дописать функционал и управление магазинами. Поддержа и дальнейшее совершенствование. Нужен только житель Киева, так как работа по договору. Подробности в личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт самописный на php, хотим к нему добавить блог, дизайн для страницы блога есть в виде html шаблона.
Думаем о блоге на вордпресс, и установкой его в папку сайт.ком/блог Другого упрощенного варианта пока не придумали, чтобы модуль не писать и для сео отрицательных моментов не было.
Функционал = пост новостей, к нему сами прикрутим комментарии юзеров через комментарии апи ВК.
Цена, сроки, может другой вариант предложите установки?
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