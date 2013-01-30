Нужно прикрутить блог к сайту

Есть сайт самописный на php, хотим к нему добавить блог, дизайн для страницы блога есть в виде html шаблона.

Думаем о блоге на вордпресс, и установкой его в папку сайт.ком/блог Другого упрощенного варианта пока не придумали, чтобы модуль не писать и для сео отрицательных моментов не было.

Функционал = пост новостей, к нему сами прикрутим комментарии юзеров через комментарии апи ВК.

Цена, сроки, может другой вариант предложите установки?