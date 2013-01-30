Нужно прикрутить блог к сайту

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
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Есть сайт самописный на php, хотим к нему добавить блог, дизайн для страницы блога есть в виде html шаблона.

Думаем о блоге на вордпресс, и установкой его в папку сайт.ком/блог Другого упрощенного варианта пока не придумали, чтобы модуль не писать и для сео отрицательных моментов не было.

Функционал = пост новостей, к нему сами прикрутим комментарии юзеров через комментарии апи ВК.

Цена, сроки, может другой вариант предложите установки?

11 лет назад
skiba_va
Виталий 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$25
1 день
Все сделал за несколько часов, настроил. Рекомендую.
Поставил четкое задание, дал все необходимые материалы, оплатил сразу!Всем рекомендую сотрудничать с Виталием!
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