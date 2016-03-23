Нужно прикрутить к сайту оплату Walletone – "Единая касса" и другие.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки141 просмотр

1. Нужен опытный специалист который сможет прикрутить к действующему сайту возможность принимать платежи через walletone.com

На данный момент есть прикрученные Робокасса и интеркасса, нужно к ним в компанию прикрутить и Единую касса walletone. Чтобы для админов сайта была возможность в настройках выбирать и настраивать каким способом принимать оплату. 

2. Нужно сделать возможность пополнять баланс в личном кабинете сайта при помощи www.webmoney.ru через виджет кнопку или через это Web Merchant Interface.  Имеется "Аттестат продавца". 

3. Нужно сделать возможность пополнять баланс в личном кабинете сайта при помощи Яндекс.Деньги – примерно вот через такую форму –money.yandex.ru/embed/qui... 

4. Нужно сделать возможность пополнять баланс в личном кабинете сайта при помощи Visa QIWI Wallet –  ishop.qiwi.com 

П.С: Интересует цена, срок выполнения и обязательно опыт работы с подобными системами.

9 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$120
4 дня
Владимир не просто опытный и ответственный исполнитель, но и прекрасный человек! Работая с ним не нужно, что то просить исправить или доработать он все делает сам и на опережение, превосходя ваши ожидания. Никогда не думал, что можно реализовать такое сложное задание так быстро. Искал очень долго, переписывался с многими исполнителями, но ни кто не мог выполнить качественно то, что мне было нужно. Кто то не знал, как подключить одну платежку и хотел сделать только часть работы, кто то ставил нереальный срок около месяца, кому то не хватало рейтинга/опыта. Владимир сделал все качественно, быстро и за умеренную плату, всегда был на связи и отвечал на все вопросы. После завершения работы он подробно объяснил, как поменять доступы, как правильно пользоваться платежками. Рекомендую всем заказчикам, с экономите время, нервы и деньги и не пожалеете точно! П.С: Планирую ещё не один раз поработать с Владимиром по схожим проектам, таких исполнителей тут очень мало.
Отлично поработали! Артур помогал с тестированием, за что отдельная благодарность! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад