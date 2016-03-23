Нужно прикрутить к сайту оплату Walletone – "Единая касса" и другие.

1. Нужен опытный специалист который сможет прикрутить к действующему сайту возможность принимать платежи через walletone.com.

На данный момент есть прикрученные Робокасса и интеркасса, нужно к ним в компанию прикрутить и Единую касса walletone. Чтобы для админов сайта была возможность в настройках выбирать и настраивать каким способом принимать оплату.

2. Нужно сделать возможность пополнять баланс в личном кабинете сайта при помощи www.webmoney.ru через виджет кнопку или через это Web Merchant Interface. Имеется "Аттестат продавца".

3. Нужно сделать возможность пополнять баланс в личном кабинете сайта при помощи Яндекс.Деньги – примерно вот через такую форму –money.yandex.ru/embed/qui...

4. Нужно сделать возможность пополнять баланс в личном кабинете сайта при помощи Visa QIWI Wallet – ishop.qiwi.com

П.С: Интересует цена, срок выполнения и обязательно опыт работы с подобными системами.