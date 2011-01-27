Нужно прикрутить скрипты на сайт. Движок dle 8.3

Здравствуйте.

Нужно прикрутить на сайт скрипт галереи, доску объявлений, форум и гостевую книгу.

Вот пациент http://kostanay-inform.kz/

1 картинки с галереи должны будут выводится в левой колонке Как на этом сайте http://info.kp.km.ua/ в правой колонке в разделе фото. (только не по одной а по 3)

2 В шапке должны выводится картинки из объявлений так же как тут. http://info.kp.km.ua/

Еще нужно чтобы с админской панели можно было все это редактировать.

Все предложения, детали, цену, сроки публикуйте пожалуйста здесь!!!