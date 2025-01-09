Необходим опытный программист для создания юзер-бота в Телеграм с интеграцией чата GPT. Задача включает разработку бота с функцией нейрокомментинга. Подробное ТЗ будет предоставлено по запросу.
Нужно привязать скрипты в zip файле к хостингу.
Нужно привязать скрипты в zip файле к хостингу, сервер на платформе WordPress.
Выбранный исполнитель
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