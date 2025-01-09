Нужно привязать скрипты в zip файле к хостингу.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки33 просмотра

Нужно привязать скрипты в zip файле к хостингу, сервер на платформе WordPress.

WordPress
4 месяца назад
guest_1736318267819
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$10
1 день
Хочу выразить благодарность за отличную работу! Человек проявил высокий профессионализм, ответственность и внимание к деталям. Работать с ним — одно удовольствие. Всегда на связи, готов предложить решения в любых ситуациях. Результат превзошел все ожидания. Очень ценю его труд и обязательно порекомендую!
Хороший заказчик, все подробно объяснил, оплатил, рекомендую

Заявки фрилансеров

Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
31 отзыв
4 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад