Необходимо написать скрипт который будет забирать все видео с определенной указанной мною группы в социальной сети вконтакте. Парсим только код видео. Скрипт должен все видео спарсить в базу сайта. т.е создать видео как новость. ...
Нужно разработать форму заявки для сайта
нужно разработать форму заявки для сайта. (1. Имя 2. Телефон. 3. Описание. 5. Номер счета). Спасибо
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