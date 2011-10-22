Нужно разработать приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка201 просмотр

Нужно разработать приложение задание в приложение от вас сроки и бюджет,портфолио и контакты

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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