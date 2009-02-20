Нужно разработать сайт под ключ

Необходимо написать парсер для онлайн игры. Игра тут: http://www.botva-online.ru Логин: [email protected] Пароль: pparse Там есть кланы. http://www.botva-online.ru/top.php?t=2 Нужно, что скрипту можно было дать ссылку на клан такого вида: http://www.botva-online.ru/clan.php?id=9499 Он сам заходит в раздел воины: http://www.botva-online.ru/clan_members.php?id=9499 И получает _в виде переменных_: про клан ...