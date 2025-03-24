Нужно Реализовать расширения для хрома

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Закрыт12 заявок35 просмотров

Нужно Реализовать расширения для хрома на react + node.js (typescript). Нужно сделать на основе готового исходного кода функционал Гугл-расширения "image to text generator", уникализировать внешний вид и др. Для работы вышлем примеры, ссылки на проекты github, конкурентов и инструкцию, как посмотреть исходный код любого расширения в магазине хром.

Node.jsReactTypeScript
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