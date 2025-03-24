Ищем тимлида для IT-стартапа с глубокими знаниями в веб-программировании и опытом управления командой. Необходимы навыки проектирования архитектуры ПО, знание DevOps-практик и баз данных. Ожидается опыт в стартапах и Agile-процессах, а также развитые soft skills. Бонусом будет опыт работы с AI/ML, Blockchain или IoT.