Ищем тимлида для IT-стартапа с глубокими знаниями в веб-программировании и опытом управления командой. Необходимы навыки проектирования архитектуры ПО, знание DevOps-практик и баз данных. Ожидается опыт в стартапах и Agile-процессах, а также развитые soft skills. Бонусом будет опыт работы с AI/ML, Blockchain или IoT.
Нужно Реализовать расширения для хрома
Нужно Реализовать расширения для хрома на react + node.js (typescript). Нужно сделать на основе готового исходного кода функционал Гугл-расширения "image to text generator", уникализировать внешний вид и др. Для работы вышлем примеры, ссылки на проекты github, конкурентов и инструкцию, как посмотреть исходный код любого расширения в магазине хром.
Заявки фрилансеров
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