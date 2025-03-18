Нужно реализовать торговый бот

Задачи его :

- он должен анализировать рыночные данные с использованием концептов "Smart Money".

- далее выдавать прогноз направления движения цены (вверх / вниз).

- рекомендует оптимальные сроки экспирации сделки (5, 10 или 15 минут).

- умеет минимизировать торговые риски благодаря встроенному риск-менеджменту.

- бот должен быть интегрирован с платформами бинарных опционов (Pocket Option) через API.