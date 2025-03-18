Требуется настроить готовый шаблон CRM таблицы в Google Sheets. Задачи включают логику отображения/скрытия строк в зависимости от условий, вывод воронки по статусам с разбивкой по различным периодам и создание кнопки для автоматической генерации скрипта с подстановкой данных из массива.
Нужно реализовать торговый бот
Нужно реализовать торговый бот
Задачи его :
- он должен анализировать рыночные данные с использованием концептов "Smart Money".
- далее выдавать прогноз направления движения цены (вверх / вниз).
- рекомендует оптимальные сроки экспирации сделки (5, 10 или 15 минут).
- умеет минимизировать торговые риски благодаря встроенному риск-менеджменту.
- бот должен быть интегрирован с платформами бинарных опционов (Pocket Option) через API.
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