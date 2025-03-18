Нужно реализовать торговый бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок45 просмотров

Нужно реализовать торговый бот
Задачи его :
- он должен анализировать рыночные данные с использованием концептов "Smart Money".
- далее выдавать прогноз направления движения цены (вверх / вниз).
- рекомендует оптимальные сроки экспирации сделки (5, 10 или 15 минут).
- умеет минимизировать торговые риски благодаря встроенному риск-менеджменту.
- бот должен быть интегрирован с платформами бинарных опционов (Pocket Option) через API.

Интеграция APIСоздание ботов
месяц назад
QWWWT
34 года
3 месяца в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
17 минут назад
48 отзывов
месяц назад
Иван
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
месяц назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 часов назад
46 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Веб-программирование