Нужно рассказать, что там на сайте эпл сделать, как создать приложений для авторизации через Sign in with Apple

Коды php или js для token отправки и получение ответов (то есть файл для

формирования ссылки link.php и файл ok.php если делать на php) но не

принципиально!

Главное, чтобы сделано было без сторонних библиотек!

пожалуйста пишите в ответе цену!

только безопасная сделка!