Необходимо разработать форму для определения автомобиля по VIN номеру. Форма должна включать ввод VIN, проверку на соответствие и возможность отправки результатов на почту. В дальнейшем планируется доработка функционала.
Нужно сделать авторизацию на своем сайте через Sign in with Apple
Нужно рассказать, что там на сайте эпл сделать, как создать приложений для авторизации через Sign in with Apple
Коды php или js для token отправки и получение ответов (то есть файл для
формирования ссылки link.php и файл ok.php если делать на php) но не
принципиально!
Главное, чтобы сделано было без сторонних библиотек!
пожалуйста пишите в ответе цену!
только безопасная сделка!
Заявки фрилансеров
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