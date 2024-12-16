Нужно доработать сайт, вернее сделать бекэнд маркетплейсу, на Ларавеле.

Фронт энд уже сделан, можете посмотреть по ссылке https://drive.google.com/file/d/1pUd0J4-3uMojVJrAEtuOUok1i1u3xH8D/view?usp=sharing

около 100 мегобайт.

Посмотрите все страницы фронта и напишите примерно за сколько дней вы сможете написать бек.

Дам программисту только уровня от миддле + после проверки

А также нужно сделать приложение к данному маркетплейсу.