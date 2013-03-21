Нужно сделать букмарклет типа кнопка pin it

додумать максимально простой способ покупателям оформлять заказы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мануал скрипта
Юзер находится на странице товара 1- http://item.taobao.com/item.htm?id=17023359857 или 2- http://detail.tmall.com/item.htm?id=20766016323
Нажимает нашу кнопку "Тao" и запускается скрипт, кнопку он перетаскивает к себе в панель закладок браузера с нашего сайта заранее.
1. Проверяется юзер залогинен или нет сейчас на сайте таобао-лив, если да, то скрипт начал работу, если нет, то выводит форму, чтобы залогиниться/регистрироваться на сайте и снова в работу
2.
А) В случает с товаром 1 скрипт подменяет
2.1 цену 208¥ на нашу, согласно тарифному плану юзера ( для расчета доставка 1вещи 20 юань автоматом берется, за 2 вещи 40 и тд), например для 16% 43,36$*на курс (8,35)=362 грн
2.2 в данном случае размеры не трогаются,
2.3 а цвет переводится на русский и заменяется код с 黑色鳄鱼纹 и 棕色鳄鱼纹 на Черный... и Браун...
2.4 Графа кол-во не трогается
2.5 Оранжевая кнопка ниже меняется на Заказать
2.6 Дальше юзер выбирает черный...37 р-р, меняет значение количества если надо и нажимает "Заказать"
2.7. В нашу веб форму попадают данные
В Комментарий: "Черный... Размер 37 (黑色鳄鱼纹 尺码: 37)", где 尺码 автоматом всегда перед размером идет;
В количество идет кол-во со странице товара таобао,
графа Наименование может брать название лота товара (2012新款Giuseppe Zanotti鳄鱼纹时尚短靴子 超高跟短靴裸靴特价)
Доставка= 20*количество
Цена идет 208¥
Ссылка - ссылка из браузера на товар
Б) в случае с товаром 2 цена 269¥ заменяется на (согласно тарифу юзера), например 16% , 54,96$*на курс=459 грн, можно и в долл ставить
Размеры не трогаются в данном случае
Цвета товаров не трогаются в данном случае
Кол-во не трогаются
Оранж кнопка заменяется на Заказать
Юзер ставит картинку черная куртка, размер 165/s, ставит кол-во если надо и жмет заказать
В нашу форму заказа падают данные:
Ссылка - ссылка из браузера на товар
Наименование -имя товара 南极人男装 2012秋冬新款男式立领修身PU皮短款保暖羽绒服YS017
Комментарий:( в коде картинки есть китайская фраза описания карьинки, его надо перевести и вытащить) -"черный цвет, размер 165/s (黑色 尺码: 165/s)"
Кол-во: кол-во
Доставка: 20¥*кол-во
Цена: 269¥
3. После того как юзер положил первый товар ( или несколько) в корзину у него появляется висящая кнопка продолжить оформление заказа и по нажатию на нее идет переход на шаг2 страницы формы заказа и дальше на 3шаг и как обычно оформляется или сохраняется заказ в черновик. Вносятся изменения уже через форму. Либо все это можно также гнать в скрипте: про шаг2, шаг3 идет речь.
4. Если юзер ушел со страницы товара, то по нажатии кнопки "Заказать"происходит сохранение набранной инфы как и при нажатии кнопки в веб форме заказа"Добавить еще товар", чтобы это все не прогорело.( в форме заказа эта функция реализована уже)
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