Нужно сделать клон сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок294 просмотра

Нужно сделать клон этого сайта:

https://smsbower.net/temporaryMail#mail

(нужна только часть с почтами, остальное (смски) не нужно)

Сайт должен работать через их АПИ: https://smsbower.net/api?page=mails

Так же нужно будеть сделать клон АПИ чтобы мои новые пользователи имели доступ к сервису.

Интеграция APIРазработка APIСоздание сайтов
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