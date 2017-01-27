Нужно сделать копию лендинга и корректировки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок106 просмотров

Полностью нужно будет поменять текста и фото и залить на домен  ( текста и фото готовы ) 

Настроить отправку заявок на e mail  

Установить яндекс.метрику на сайт 

8 лет назад
alexvelickij
Минаев 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров