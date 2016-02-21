Нужно сделать парсер для емейлов с booking.com и airbnb

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Нужна программка или просто скрипт для сбора адресов почты старых и новых с двух сайтов booking.com и airbnb (.ru ?) . Чтобы сохранялись в таблицу или просто в текстовом документе обязательно в столбец и данные добавлялись каждый день.

9 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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