Необходимо сделать простой переводчик имен файлов. Лучше всего браузерную версию. Порядок работы как вижу я: 1. Открываю офлайн страницу в браузере. 2. Указываю папку с файлами. 3. Выбираю текущий язык ...
Нужно сделать парсер для емейлов с booking.com и airbnb
Нужна программка или просто скрипт для сбора адресов почты старых и новых с двух сайтов booking.com и airbnb (.ru ?) . Чтобы сохранялись в таблицу или просто в текстовом документе обязательно в столбец и данные добавлялись каждый день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется установить и настроить на сайте интернет-магазина форму обратной связи. фреймворк CakePHPВеб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать сайт с админкой (типа интернет-магазина) Приношу извинения, указала не ту ссылку вот так нужно https://www.youtube.com/watch?v=dmJAOcUygx8 Сайт будет запрашивать с портала несколько электронных гос услугВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт: http://riga-crimea.ru/ Работает он на такой себе CMS Справа. После переноса на другой хостинг, заметили что не можем загрузить картинку в номерной фонд. ПОсле выбора фото и нажатия кнопки загрузить пишет - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходима вёрстка и программирование под ключ на Opencarte или MODXe. Тематика: онлайн бронирование тур услуг через систему онлайн оплаты на сайте . Дизайн адаптивный имеется в PSD . ТЗ вышлю на почту так как весит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать на сайте интеграцию с соц сетями. добавить возможность оставлять отзывы или комменты на сайте с аккаунта вконтактеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо: 1) Создать дополнительную страницу, на которой будет список кварталов, а внизу текст. При нажатии на квартал – переход на страницу с предложениями. Сейчас все предложения в одной куче. В админе(базе) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доработать функцию импорта изображений товара, импорт идет из csv файла в виде ссылок Задача: При импорте надо брать 2 фотографии от первой отрезать верх и крепить ко 2ой фотографии в результате ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Требуется подключить прием Яндекс.Деньги на мой сайт с зачислением на баланс сайта (запись в бд).Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо спроектировать внешнее API для процессинга и переводов криптовалют. Пока только задание на разработку, методы, классы, каркас, безопасность, подпись, шифрование, блокировка по IP и прочее - без внедрения в систему. Вы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад