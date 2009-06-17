Нужно сделать прозрачность при копировании на php
Доброго времени суток!
В общем такая проблема, пишу скрипт php каторый работает с изображениями png формата.
Нужно скопировать иконку в формате пнг на другое изображение с прозрачным фоном так что бы этот фон прозрачный сохранился а не залился белым цветом, сижу уже тут 4 часа над этим голову ламаю, люди помогите, кто раньше уже делал такое, хотя я тоже делал но не помню как(((( Нужно СРОЧНО!!!!! Стучите в Асю 410-111-991
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