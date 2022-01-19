Нужно сделать рассылку и парсинг телеграмм

Мультиязычный ПРОЕКТ (3 языка), состоит и 3 частей: 1) Публичная часть - это 5 страниц с ЧПУ (управление из ЛК администратора); 2) ЛК пользователя - это зона, где пользователь получает доступ в каталог объектов недвижимости; (Функционал ЛК пользователя: ...
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