Нужно сделать с флеш роликами кое-что

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок277 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен флешер, на очень простое задание.

Нужно сделать то что в ТЗ. Кое что сделать, связать всё в одну флешку.

И потом подкорректировать, когда человек для которого это делается посмотрит.

В приложение архив не вмещается. Так что отправлю при связи. ТЗ прикрепляю.

Связываться по ЛС или емайлу.

ВНИМАНИЕ!

В АСЬКУ НЕ ПИСАТЬ.

СТУДИИ ИДУТ ЛЕСОМ. Я в теме, что это такое знаю.

РЕКЛАМЫ СТУДИЙ и тп. писать тоже НЕ НУЖНО!

и ещё

никаких предоплат,

оплата после окончания работы.

Пишите стоимость.

15 лет назад
Gidro
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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