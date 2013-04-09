Нужно сделать сбор данных с Я.маркета

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Нужно автоматически собрать перечень необходимых данных с Я.маркета.

ТЗ вышлю по запросу

12 лет назад
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Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$35
1 день
Поразительно быстрый результат! Все сделано за одну ночь. Сделано как надо. Молоток!
В очередной раз было очень приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад