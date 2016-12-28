Нужно сделать ТЗ на сайте на Опенкарт

Нужен спец именно по Опенкарту, особенно для второй задачи, один программист эту задачу не смог выполнить.

Вот что сделать надо:

1. Добавить функционал "покупка в 1 клик".

2. В разделах и брендах на мобильных устройствах не показывается полностью верхнее меню. Не показывает иконку-гамбургер и 2 иконки сравнения и избранного. Также в разделах при нажатии на иконку настроек – перекидывает на главную.

3. Добавить функционал "подписка на поступление товара в продажу".

4. Добавить функционал, чтобы можно было дать покупателю автоматически скидку в зависимости от заказа. К примеру – от 5000 руб заказа – скидка 5% и т.д.

5. prnt.sc/dmnm5j – удалить "Партнерская программа" и "Ожидают одобрения"