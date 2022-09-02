Добрый день.

Кратко: На сайте есть раздел статьи - в них понятное дело "просто текст и картинки" + перелинковка на другие разделы.

На сайте есть еще "товары".

Нужно реализовать возможность "вставки" карточек товаров в любое место в статьи.

Подробнее: в прикрепленном файле-ТЗ

От вас: стоимость и сроки.