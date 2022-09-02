Нужно сделать "вставки" на товары в текстовый контент статей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки262 просмотра

Добрый день.

Кратко: На сайте есть раздел статьи - в них понятное дело "просто текст и картинки" + перелинковка на другие разделы.

На сайте есть еще "товары".

Нужно реализовать возможность "вставки" карточек товаров в любое место в статьи.

Подробнее: в прикрепленном файле-ТЗ

От вас: стоимость и сроки.

3 года назад
Sonic_md
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
47 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Яндекс Маркет выгрузка отчета по API

    Необходимо разработать решение для выгрузки остатков на складе и отчетов по платежам из Яндекс Маркета в Google таблицы. Выгрузка должна обновляться с заданной периодичностью, также требуется возможность настройки периода для выгрузки данных.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • MySQL+PHP Вывод данных из базы на страницу

    Разработать функционал для вывода данных из базы MySQL на страницу по адресу https://domain.com/robert234. Реализовать вставку значений из базы в <title> и другие места на странице. Также необходимо создать форму для загрузки Excel файла в базу данных.

    MySQLPHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • На сайте inspektorpraci.eu есть перелинковка страниц работодателя типа

    Требуется изменить механизм перелинковки страниц работодателя на сайте inspektorpraci.eu. Перелинковка должна осуществляться по уникальному ID работодателя, чтобы избежать ошибок при поиске вакансий. Необходимо адаптировать актуальный код, заменив поиск по имени на использование ID из таблицы работодателей.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер текстов с сайта (с генерацией итогов в файл docx)

    Требуется разработка парсера текстов с сайта с функционалом генерации итогов в файл формата docx. Возможна реализация как веб-сервиса или программного обеспечения. Обратите внимание на требования, указанные в приложенном техническом задании.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разрабатать программное обеспечение.

    Компания ООО Приоритет Онлайн ищет .Net Full Stack разработчика для разработки программного обеспечения в сфере онлайн образования. Работа на сдельной основе. Требуется опыт в веб-программировании и знание технологий .Net.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайте Django

    Требуется профессионал для исправления ошибки на сайте, разработанном с использованием Django. Необходим опыт в веб-программировании и знание особенностей фреймворка. Ожидается быстрое и качественное решение проблемы.

    Django
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Внесение доработок в сайт на WordPress

    Требуется WordPress разработчик для поддержки сайта агропромышленного журнала bossagro.kz. Задачи варьируются от изменения контактов до оптимизации под Google Page Speed. Работа с кастомными плагинами требует знаний PHP. Оплата раз в 2 недели. Укажите ставку и часы, которые можете уделять проекту.

    PHPWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Привязать форму на сайте к Битрикс 24

    Необходимо привязать существующую форму на сайте к системе Битрикс 24, чтобы заявки отправлялись в раздел 'сделки'. В настоящее время заявки приходят только на почту. Сайт работает на платформе Битрикс. Требуется опыт работы с интеграцией форм и Битрикс 24.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дополнить сайт

    $25

    Требуется дополнить функционал сайта-квиза. Задача предполагает использование простых конструкторов и заимствование элементов с других сайтов. Подробности изложены в ТЗ.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад